Блинкен: у американских дипломатов нет связи с Полом Уиланом, отбывающим наказание в РФ

С середины ноября у американских дипломатов не получается связаться с Полом Уиланом, отбывающим наказание в России.

Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, дипломаты последний раз встречались с Уиланом 16 ноября.

Блинкен также отметил, что примерно в этой же время состоялся телефонный разговор с Уиланом. С тех пор контактов не было, хотя США запрашивают их каждый день.

Ранее сообщалось, что Пол Уилан был помещен в тюремную больницу, но о причинах его госпитализации ничего неизвестно.