Блинкен: у американских дипломатов нет связи с Полом Уиланом, отбывающим наказание в РФ
2022-11-30 23:31
С середины ноября у американских дипломатов не получается связаться с Полом Уиланом, отбывающим наказание в России.
Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, дипломаты последний раз встречались с Уиланом 16 ноября.
Блинкен также отметил, что примерно в этой же время состоялся телефонный разговор с Уиланом. С тех пор контактов не было, хотя США запрашивают их каждый день.
Ранее сообщалось, что Пол Уилан был помещен в тюремную больницу, но о причинах его госпитализации ничего неизвестно.
Опубликовано: Светлана Репина
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