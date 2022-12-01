Самой красивой девушкой на земле признана жительница Южной Кореи
2022-12-01 00:03
На конкурсе «Мисс Земля 2022» подвели итоги, признав самой красивой девушкой на планете Мину Сью Чой из Южной Кореи.
В финале конкурса, который проходил на Филиппинах, участвовали девушки из 86 стран.
Помимо победительницы, из них были выбраны три королевы стихий. Мисс Огонь стала Андреа Агилера из Колумбии, Мисс Вода — Надин Аюб из Палестины, а Мисс Воздух — Шеридан Мортлок из Австралии.
Отдельная награда за лучший костюм фауны досталась филиппинке Дженни Рамп.
Опубликовано: Светлана Репина
Медведев заявил о необходимости сохранить нацистские символы с Украины
Глава ДНР Пушилин сообщил об обмене пленными с Киевом по формуле «50 на 50»
Евстафьев: Урсула фон дер Ляйен сильно напугала Киев словами о 100 000 погибших украинских военных, поэтому эти слова вырезали
Лавров заявил о высоком риске начала атомной войны
Макрон заявил о расколе Запада из-за принятого в США закона