Самой красивой девушкой на земле признана жительница Южной Кореи

На конкурсе «Мисс Земля 2022» подвели итоги, признав самой красивой девушкой на планете Мину Сью Чой из Южной Кореи.

В финале конкурса, который проходил на Филиппинах, участвовали девушки из 86 стран.

Помимо победительницы, из них были выбраны три королевы стихий. Мисс Огонь стала Андреа Агилера из Колумбии, Мисс Вода — Надин Аюб из Палестины, а Мисс Воздух — Шеридан Мортлок из Австралии.

Отдельная награда за лучший костюм фауны досталась филиппинке Дженни Рамп.