Способы лечения грибка стопы в домашних условиях

Если между пальцами ног появились трещины, кожа стоп постоянно чешется, зудит и краснеет, ногти расслаиваются, а от ног постоянно исходит неприятный запах то, скорее всего, заражение уже произошло.

Сода:

Взять 3 литра чистой тёплой воды и растворить в ней 3 столовые ложки обыкновенной пищевой соды. Опустить ноги в раствор и держать примерно 20 минут. Кожу после процедуры вытереть насухо чистым тканевым полотенцем. Чистые стопы обработать специальной пилкой или пемзой, чтобы удалить отмершие частицы кожи. Затем на поражённые места нанести тонким слоем эфирное масло австралийского чайного дерева.

Уксус:

Приготовить ванночку из 3-4 литров тёплой воды, нескольких кристаллов марганцовки и одного литра уксуса. Делать эту лечебную процедуру следует в течение 10 минут, вечером, за полчаса до сна. Курс лечения составляет 7-8 дней. Уксус также отлично подходит для профилактики микоза: им можно протирать обувь изнутри, добавлять в воду для полоскания при стирке белья.

Кофе:

Смолоть 5 столовых ложек свежих кофейных зёрен и залить их одним литром кипятка. После того, как настой остынет, 30 минут подержать в нём стопы. Ноги не вытирать. Надеть чистые хлопчатобумажные носки. Оставить носки на ночь, а утром смыть остатки кофе прохладной водой и насухо вытереть ноги. Повторять ежедневно. На полное уничтожение грибка потребуется около месяца.

Соль:

Для лечения микоза стоп желательно применять обыкновенную пищевую соль: без добавок, крупного помола. Две пригоршни соли растворить в пяти литрах чуть тёплой воды, добавить 50-70 мл столового уксуса. Ноги держать в растворе ежедневно не менее 20 минут пять дней подряд. В следующие пять дней вместо соли и уксуса растворить в том же объёме воды 3 столовые ложки соды. Для смягчения и дезинфекции кожи после ванн смазывать проблемные места маслом календулы или ромашки.

Морковь:

Приготовить свежий сок из моркови. Смешать в равных пропорциях морковный сок и уксусную эссенцию, разбавленную водой до 25%. Наносить на места, поражённые грибком дважды в сутки.