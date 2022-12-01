Зеленский уверен в поставках систем ПВО из Израиля
2022-12-01 00:33
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его страна получит системы ПВО от Израиля.
По его мнению, Израиль не заинтересован в поиске компромисса между Россией и Украиной, поэтому организует поставки таких систем.
Зеленский подчеркнул, что Биньямин Нетаньяху хорошо осведомлен обо всех деталях и точно может оказать помощь такого рода.
Украинский лидер подчеркнул, что Украина не сможет атаковать Россию с помощью систем ПВО, поэтому в поиске компромисса нет необходимости.
Опубликовано: Светлана Репина
Медведев заявил о необходимости сохранить нацистские символы с Украины
Глава ДНР Пушилин сообщил об обмене пленными с Киевом по формуле «50 на 50»
Евстафьев: Урсула фон дер Ляйен сильно напугала Киев словами о 100 000 погибших украинских военных, поэтому эти слова вырезали
Лавров заявил о высоком риске начала атомной войны
Макрон заявил о расколе Запада из-за принятого в США закона