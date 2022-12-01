Зеленский уверен в поставках систем ПВО из Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его страна получит системы ПВО от Израиля.

По его мнению, Израиль не заинтересован в поиске компромисса между Россией и Украиной, поэтому организует поставки таких систем.

Зеленский подчеркнул, что Биньямин Нетаньяху хорошо осведомлен обо всех деталях и точно может оказать помощь такого рода.

Украинский лидер подчеркнул, что Украина не сможет атаковать Россию с помощью систем ПВО, поэтому в поиске компромисса нет необходимости.