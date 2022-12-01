Постоянное недосыпание снижает иммунитет и приводит к умственному истощению

Всего один день недосыпа вызывает негативные процессы в организме. Нужно вовремя ложиться и спать не менее 7 часов.

Мозг человека активно отдыхает с 21 до 23 часов. Если ложиться спать после 23.00, то можно столкнуться с нехорошими последствиями.

Сон участвует в процессах консолидации памяти. Если мало спать, то сложно будет запоминать новую информацию.

При недосыпе человек будет излишне эмоциональным, так как его мозг становится чувствительнее на 60%.

Недостаток сна компенсируется перееданием: провоцируется повышенный аппетит и хочется потреблять более калорийные продукты.

И самое главное - если спать меньше 7 часов в сутки, то риск простуды повышается в 3 раза, так как значительно снижается иммунитет.