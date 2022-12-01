Психологи рассказали, почему нельзя кричать на ребенка

Сегодня кричать на детей считается нормой. Даже в дружных и спокойных семьях в порыве злости мать может крикнуть на ребенка. Безусловно, это может быть не намерено и не осознано.

Почему нельзя кричать на ребенка?

Многие родители считают, что через крики можно добиться уважения, со стороны ребенка. Однако ребенок скорее не уважает родителей, а боится их. Стоит отметить, что добиться уважения и заставить бояться – это две разные вещи, но их так часто путают. Ребёнок сделает то, что сказал родитель не потому, что он осознал свою ошибку, а из-за страха.

Из-за таких ситуаций ребенок может думать, что родители его не любят. Кроме того, в глазах ребенка родители это – мать истеричка и жестокий отец. Разве этого добиваются родители? Необходимо осознавать, как такое поведения влияет на ребёнка.

Как крики родителей влияют на ребенка?

Постоянные крики влияют на развитие ребёнка как личности. Он, смотря на поведение родителей, считает, что нормально так общаться. Такому ребенку будет трудно в обществе, так как семейные проблемы никого не интересуют, а поведение должно соответствовать установленным нормам. В будущем такой ребенок вырастет конфликтам и замкнутым, ему будет сложно найти общий язык с противоположным полом, коллегами и начальником.

Постоянные крики затрагивают очень важные сферы в развитии ребенка. В первую очередь такая обстановка оказывает влияние на детскую личность. Ребенок растет по примеру родителей, учиться у них поведению и взаимоотношению с окружающими.

Также затрагиваются взаимоотношения между детьми и родителями. Если постоянно упрекать ребенка, кричать, что он все не так делает, он не будет доверять родителям. Ребенок будет чувствовать себя некомфортно в такой обстановке и вырастет скованным и замкнутым в себе.

Очень важную роль в будущем ребенка играет социальное развитие. Ребенок должен уметь общаться с окружающими, соблюдать манеры, но если родители не уделяют такому развитию достаточно внимания, ребенок всему учиться самостоятельно. Часто такие дети вырастают раздражительными.