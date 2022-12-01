США хотят покончить с зависимостью от поставок урана из России
2022-12-01 00:51
США и их союзники ищут способ покончить со своей зависимостью от российского урана. Об этом рассказала Линн Трейси, кандидат на пост американского посла в РФ.
По ее словам, страны G7 ведут активную работу для сокращения такой зависимости и ее последующего устранения.
Трейси отметил, что с момента начала российской спецоперации на Украине некоторые европейские страны уже приняли меры для отказа от урана из РФ.
Сейчас в Соединенных Штатах также ищут возможные альтернативы российскому урану.
Опубликовано: Светлана Репина
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