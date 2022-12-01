США хотят покончить с зависимостью от поставок урана из России

США и их союзники ищут способ покончить со своей зависимостью от российского урана. Об этом рассказала Линн Трейси, кандидат на пост американского посла в РФ.

По ее словам, страны G7 ведут активную работу для сокращения такой зависимости и ее последующего устранения.

Трейси отметил, что с момента начала российской спецоперации на Украине некоторые европейские страны уже приняли меры для отказа от урана из РФ.

Сейчас в Соединенных Штатах также ищут возможные альтернативы российскому урану.