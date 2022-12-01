Песков: сотрудникам администрации президента РФ не запрещали выезд за рубеж

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о запрете на выезд за границу для сотрудников администрации российского президента.

По его словам, эта информация не соответствует действительности, запрета на отпуска и командировки за рубеж нет.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала не вносить поправки в Конституцию на волне ажиотажа.

Она подчеркнула, что каждый россиянин имеет право свободного перемещения по миру.