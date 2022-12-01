Песков: сотрудникам администрации президента РФ не запрещали выезд за рубеж
2022-12-01 01:41
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о запрете на выезд за границу для сотрудников администрации российского президента.
По его словам, эта информация не соответствует действительности, запрета на отпуска и командировки за рубеж нет.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала не вносить поправки в Конституцию на волне ажиотажа.
Она подчеркнула, что каждый россиянин имеет право свободного перемещения по миру.
Опубликовано: Светлана Репина
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