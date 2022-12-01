Испанская полиция изъяла рекордное количество кокаина – 5,6 тонны
2022-12-01 01:52
Испанская полиция изъяла в порту Валенсии 5,6 т кокаина, установив рекорд Евросоюза за четыре года.
Наркотики были обнаружены в контейнере, прибывшем в средиземноморский порт из Южной Америки.
Изъятие проведено в рамках дела, которое расследуется с 2021 года и касается ввоза наркотиков преступной организацией под видом фруктов и овощей.
Испания является одним из крупнейших путей поставок наркотиков в Европу, благодаря близости к Марокко и тесным связям с Южной Америкой.
Опубликовано: Светлана Репина
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