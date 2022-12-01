Канье Уэст будет платить Ким Кардашьян алименты в размере 200 тыс. долларов в месяц
Ким Кардашьян и Канье Уэст достигли соглашения по имущественным вопросам и опеке над детьми почти через два года после развода.
Они получили равный доступ к совместным детям: 9-летнему Норту, 9 лет, Сэйнту, которому в следующем месяце исполнится 7 лет, Чикаго, 4 года, и Псалм, 3 года.
Ни одна из сторон не получит поддержки супруга, однако Уэст должен платить своей бывшей жене 200 000 долларов в месяц в качестве алиментов. Он также будет нести ответственность за половину расходов на образование и безопасность детей.
В соглашении говорится, что, если когда-либо возникнут разногласия по поводу детей, Кане и Ким принимают совместное решение. Если один из них не участвует, решение принимает другой.
Опубликовано: Светлана Репина
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