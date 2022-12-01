Greenpeace рассказал о результатах собственного расследования ЧП на «Северных потоках»

Специалисты природоохранной организации Greenpeace повели собственное расследование ЧП на трубопроводе «Северный поток».

По итогам расследования эксперт по взрывчатым веществам Фриц Пфайфер заявил, что взрыв произошел не внутри трубы, а извне.

По его мнению, для этого взрыва использовалось 200-400 кг взрывчатки.

Ранее сообщалось, что Норвегия после взрывов на «Северных потоках» ввела усиленные меры защиты своих береговых нефтегазовых объектов. Сейчас эти меры отменены.