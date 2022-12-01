Greenpeace рассказал о результатах собственного расследования ЧП на «Северных потоках»
2022-12-01 02:16
Специалисты природоохранной организации Greenpeace повели собственное расследование ЧП на трубопроводе «Северный поток».
По итогам расследования эксперт по взрывчатым веществам Фриц Пфайфер заявил, что взрыв произошел не внутри трубы, а извне.
По его мнению, для этого взрыва использовалось 200-400 кг взрывчатки.
Ранее сообщалось, что Норвегия после взрывов на «Северных потоках» ввела усиленные меры защиты своих береговых нефтегазовых объектов. Сейчас эти меры отменены.
Опубликовано: Светлана Репина
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