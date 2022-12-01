Трое нигерийцев 11 дней плыли на руле нефтяного танкера на Канарские острова

Морская спасательная служба Испании обнаружила троих нигерийцев, которые за 11 дней доплыли до Канарских островов на руле танкера.

Все они госпитализированы с признаками обезвоживания и переохлаждения. Двоих уже выписали.

Судно под флагом Мальты вышло из Лагоса в Нигерии и прибыло в Лас-Пальмас. Расстояние между портами составляет примерно 4600 километров.

Согласно данным, опубликованным Министерством внутренних дел Испании, в этом году более 11 600 человек добрались до испанских островов на лодках.