Трое нигерийцев 11 дней плыли на руле нефтяного танкера на Канарские острова
2022-12-01 02:37
Морская спасательная служба Испании обнаружила троих нигерийцев, которые за 11 дней доплыли до Канарских островов на руле танкера.
Все они госпитализированы с признаками обезвоживания и переохлаждения. Двоих уже выписали.
Судно под флагом Мальты вышло из Лагоса в Нигерии и прибыло в Лас-Пальмас. Расстояние между портами составляет примерно 4600 километров.
Согласно данным, опубликованным Министерством внутренних дел Испании, в этом году более 11 600 человек добрались до испанских островов на лодках.
Опубликовано: Светлана Репина
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