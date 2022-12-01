Власти Китая обещают решительно подавить «саботаж враждебных сил» на фоне протестов
2022-12-01 02:48
Коммунистическая партия Китая пообещала «решительно подавить проникновение и саботаж враждебных сил» после крупнейших за последние десятилетия уличных демонстраций граждан против ковидных ограничений.
В Пекине полиция и военные провели выборочные проверки документов. Они также искали в мобильных телефонах граждан фотографии, подтверждающие участие в протестах.
Количество людей, задержанных на митингах и в ходе последующих действий полиции, неизвестно.
Большинство протестующих сосредоточили свой гнев на политике «нулевого COVID», которая поместила миллионы людей в изоляцию и карантин, ограничив их доступ к еде и лекарствам, опустошив экономику и серьезно ограничив поездки. Но были и призывы к отставке Си Цзиньпина.
Опубликовано: Светлана Репина
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