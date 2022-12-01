Германия объявила о выходе из Договора к Энергетической хартии

Министр экономики Германии Роберт Хабек объявил о выходе страны из Договора к Энергетической хартии, поскольку растущее недовольство соглашением в Европе ставит под сомнение его будущее.

По словам Хабека, данный договор стал препятствием для перемен. Ранее из договора вышли Франция, Испания, Нидерланды, Италия.

Соглашение, подписанное более чем 50 странами, включая Европейский союз, было разработано для обеспечения безопасности поставок энергии и защиты компаний, инвестирующих в энергетическую отрасль.

Но в последние годы его критиковали за то, что он замедляет отказ от ископаемого топлива в мире, отчасти за счет создания оснований для потребителей такого топлива требовать компенсации, когда они вынуждены закрывать заводы.