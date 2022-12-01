Солистка Fleetwood Mac Кристин Макви умерла на 80-м году жизни после непродолжительной болезни
2022-12-01 08:09
Солистка известной британо-американской группы "Fleetwood Mac" скончалась в 79 лет в больнице. Перед смертью певица недолго болела.
Вокалистка британо-американской группы "Fleetwood Mac" Кристин Макви скончалась на 80-м году жизни.
Певицы не стало утром в среду, 30 ноября 2022 года, после непродолжительной болезни, о чем сообщает издание "Variety", ссылаясь на заявление родственников покойной.
Участники "Fleetwood Mac" выразили соболезнования близким артистки.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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