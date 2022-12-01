Собчак рассказала о приобретении виллы в Дубае за 47 000 000 долларов

Ксения Собчак продолжает наслаждаться жизнью. Ей льстит, что ее считают мегауспешной личностью, способной приобрести виллу в Дубае стоимостью 47 000 000 долларов. Подобные предложения поступают звездной блондинке без конца.

Шикарную недвижимость за 47 000 000 долларов было предложено купить Ксении Собчак.

Вилла находиться в Дубае и предполагает даже причал для собственной яхты.

Знаменитости льстит тот факт, что она производит впечатление человека, способного выложить настолько солидную сумму за особняк, но такие предложения журналистке поступают регулярно.

Ксения объясняет это отсутствием олигархов.