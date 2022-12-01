Глюкоза помогла родителям избавиться от алкоголизма
2022-12-01 08:42
Наталью Ионову(Глюкоза) в основном воспитывала бабушка, так как ее родители выпивали. Повзрослев Глюкоза, смогла наставить близких родственников на путь истиный.
Глюкоза рассказала о том, что такое детство с пьющими родителями. Справиться с зависимостью родственники помогла им повзрослевшая дочь, о чем артистка сообщила в интервью "Вокруг ТВ".
Исполнительица пожаловалась, что пить родители начали еще до ее рождения. Будущую знаменитость воспитывала бабушка.
Став взрослой, Наташе Ионовой удалось мотивировать близких родственников изменить жизнь.
Глюкоза показала матери и отцу, что жизнь может быть наполнена смыслом, поездками, увлечениями.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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