Богомолов пожаловался, что его утомил вопрос о его отъезде из России
2022-12-01 09:02
Театральный режиссер Константин Богомолов заявил, что он устал, но не от работы, а от вопроса о его отъезде из России.
Супруг Ксении Собчак, театральный режиссер Константин Богомолов пожаловался на то, что его утомил вопрос, уедет ли он из РФ.
Он сообщил в социальных сетях, что причин оставлять родину у него нет. Его пост был опубликован Телеграм-каналом "НеМалахов".
К слову, на днях труппа Богомолова побывала на фестивале в Иркутске с пьесой "Таня". Билеты на постановку были раскуплены в течение 24 часов.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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