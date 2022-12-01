Богомолов пожаловался, что его утомил вопрос о его отъезде из России

Театральный режиссер Константин Богомолов заявил, что он устал, но не от работы, а от вопроса о его отъезде из России.

Супруг Ксении Собчак, театральный режиссер Константин Богомолов пожаловался на то, что его утомил вопрос, уедет ли он из РФ.

Он сообщил в социальных сетях, что причин оставлять родину у него нет. Его пост был опубликован Телеграм-каналом "НеМалахов".

К слову, на днях труппа Богомолова побывала на фестивале в Иркутске с пьесой "Таня". Билеты на постановку были раскуплены в течение 24 часов.