Муж Собчак режиссер Богомолов объяснился в любви к России
Константин заявил, что никогда не планировал уезжать за границу, в России остаются его родные, и здесь он будет жить и трудиться.
Константин Богомолов, в отличие от своей жены Ксении Собчак, никогда не высказывался против России, не критиковал правительство.
Но имя режиссера периодически всплывает в СМИ в связи со скандалами, куда попадает Собчак.
В итоге после каждой выходки журналистки представители прессы звонят Богомолову, чтобы расспросить его о взглядах на эмиграцию.
"Я устал от вопросов вроде "уедете из России?". Нет. У меня нету причин уезжать из России. Это моя страна, я очень ее люблю. Лучшая страна на Земле", - подчеркнул Богомолов.
Ранее режиссер говорил, что СМИ постоянно подозревают его в бегстве, но Москву он не покидает. "Моя семья, родственники, я сам - в России. Были, есть и будем. Живем, трудимся. И никак иначе", - заявил Константин.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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