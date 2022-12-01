Муж Собчак режиссер Богомолов объяснился в любви к России

Константин заявил, что никогда не планировал уезжать за границу, в России остаются его родные, и здесь он будет жить и трудиться.

Константин Богомолов, в отличие от своей жены Ксении Собчак, никогда не высказывался против России, не критиковал правительство.

Но имя режиссера периодически всплывает в СМИ в связи со скандалами, куда попадает Собчак.

В итоге после каждой выходки журналистки представители прессы звонят Богомолову, чтобы расспросить его о взглядах на эмиграцию.

"Я устал от вопросов вроде "уедете из России?". Нет. У меня нету причин уезжать из России. Это моя страна, я очень ее люблю. Лучшая страна на Земле", - подчеркнул Богомолов.

Ранее режиссер говорил, что СМИ постоянно подозревают его в бегстве, но Москву он не покидает. "Моя семья, родственники, я сам - в России. Были, есть и будем. Живем, трудимся. И никак иначе", - заявил Константин.