Замужняя вдова Марьянова Бик призналась, что покойный актер до сих пор присутствует в ее жизни
2022-12-01 09:29
Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик замужем, но признается, что до сих пор чувствует присутствие покойного супруга в своей жизни.
1 декабря - день рождения актера Дмитрия Марьянова, который ушел из жизни 5 лет назад, когда ему было 47 лет. Сегодня ему могло бы исполниться 53 года.
Вдова артиста Ксения Бик замужем и мечтает о ребенке, но покойного мужа из жизни вычеркивать не собирается. Сегодня для женщины особенный день.
Напомним, что Марьянов скоропостижно скончался 15 октября 2017 года. У него оторвался тромб.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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