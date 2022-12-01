Замужняя вдова Марьянова Бик призналась, что покойный актер до сих пор присутствует в ее жизни

Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик замужем, но признается, что до сих пор чувствует присутствие покойного супруга в своей жизни.

1 декабря - день рождения актера Дмитрия Марьянова, который ушел из жизни 5 лет назад, когда ему было 47 лет. Сегодня ему могло бы исполниться 53 года.

Вдова артиста Ксения Бик замужем и мечтает о ребенке, но покойного мужа из жизни вычеркивать не собирается. Сегодня для женщины особенный день.

Напомним, что Марьянов скоропостижно скончался 15 октября 2017 года. У него оторвался тромб.