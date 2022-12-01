Марочко: ВСУ перебрасывают элитные резервы на краснолиманское и купянское направления.

В четверг утром офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил журналистам, что вооруженные силы Украины перебрасывают элитные бригады на два направления- краснолиманское и купянское.

Марочков утверждает, что это решение связано с угрозой прорыва линии обороны ВСУ, а также провальными попытками штурма позиций ВС России.

Ранее СМИ сообщали, что артиллерия Росгвардии сорвала очередную попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра и Каховского водохранилища.