Марочко сообщил о переброске элитных резервов ВСУ на два направления
2022-12-01 09:37
Марочко: ВСУ перебрасывают элитные резервы на краснолиманское и купянское направления.
В четверг утром офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил журналистам, что вооруженные силы Украины перебрасывают элитные бригады на два направления- краснолиманское и купянское.
Марочков утверждает, что это решение связано с угрозой прорыва линии обороны ВСУ, а также провальными попытками штурма позиций ВС России.
Ранее СМИ сообщали, что артиллерия Росгвардии сорвала очередную попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра и Каховского водохранилища.
Опубликовано: Елена Калиновская
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