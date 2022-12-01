Внучка Ельцина Юмашева рассталась с нападающим столичного Динамо Смоловым

Внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева разорвала отношения с нападающим столичного "Динамо" Федором Смоловым.

Внучка первого президента РФ Бориса Ельцина Мария Юмашева и нападающий "Динамо" Москвы Федор Смолов расстались после 3-ех лет отношений.

Совсем недавно Смолов утверждал в соцсетях, что между возлюбленными все замечательно.

Накануне знаменитости объявили о разрыве. Причину расставания бывшие не назвали.

Интересно, что Юмашева уже успела выложить фото с новым молодым человеком в сеть.