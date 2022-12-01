Внучка Ельцина Юмашева рассталась с нападающим столичного Динамо Смоловым
2022-12-01 09:42
Внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева разорвала отношения с нападающим столичного "Динамо" Федором Смоловым.
Внучка первого президента РФ Бориса Ельцина Мария Юмашева и нападающий "Динамо" Москвы Федор Смолов расстались после 3-ех лет отношений.
Совсем недавно Смолов утверждал в соцсетях, что между возлюбленными все замечательно.
Накануне знаменитости объявили о разрыве. Причину расставания бывшие не назвали.
Интересно, что Юмашева уже успела выложить фото с новым молодым человеком в сеть.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Медведев заявил о необходимости сохранить нацистские символы с Украины
Глава ДНР Пушилин сообщил об обмене пленными с Киевом по формуле «50 на 50»
Евстафьев: Урсула фон дер Ляйен сильно напугала Киев словами о 100 000 погибших украинских военных, поэтому эти слова вырезали
Лавров заявил о высоком риске начала атомной войны
Макрон заявил о расколе Запада из-за принятого в США закона