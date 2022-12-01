Президент Зеленский пригласил Маска посетить Украину
2022-12-01 09:45
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Илона Маска приехать в страну.
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского бизнесмена Илона Маска приехать в страну и после этого предлагать решения об окончании конфликта.
"Приезжайте в Украину. После этого вы скажете нам, как закончить эту войну и кто ее начал", - сказал Зеленский в ходе выступления на книжном форуме, организованном The New York Times.
Ранее Илон Маск предложил закончить конфликт в Украине путем того, что Крым останется в составе России, а Украина объявит о своем нейтральном статусе.
Опубликовано: Максим Алексеев
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