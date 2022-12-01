CNN рассказала о планах США расширить обучение военнослужащих для ВСУ

США планируют увеличить численность обучаемых военнослужащих для ВСУ и расширить их подготовку.

Администрация Белого дома рассматривает возможность расширения обучения, которое проводят военные США в интересах Вооруженных сил Украины, сообщает CCN со ссылкой на свои информированные источники.

По сведениям телеканала, планируется увеличить число украинских военных, проходящих обучение на американской базы в Германии, до 2,5 тысяч в месяц.

Вместе с тем, Пентагон может расширить и набор видов подготовки. В программу войдут "более сложные тактики ведения боя", в том числе координация действий пехоты с артиллерийской поддержкой, сообщает CNN.