Дочь Якубовича Варвара покинула Россию, улетев в Узбекистан

24-летняя наследница Леонида Якубовича Варвара уехала в Узбекистан, о чем не рассказывала долгое время.

24-летняя дочь известного ведущего российского телевидения Леонида Якубовича Варвара покинула Россию, улетев за границу. Долгое время свое местонахождение девушка скрывала.

Подписчики наследницы Леонида Аркадьевича решили, что она поддалась антироссийским настроениям и покинула страну навсегда.

Варвара наконец объяснилась, успокоив фанатов.

Девушка отправилась в Узбекистан на отдых. Близкая родственница Якубовича признается, что ее манит восточная культура и она отправилась на чужбину искать вдохновение.