Дочь Якубовича Варвара покинула Россию, улетев в Узбекистан
2022-12-01 10:16
24-летняя наследница Леонида Якубовича Варвара уехала в Узбекистан, о чем не рассказывала долгое время.
24-летняя дочь известного ведущего российского телевидения Леонида Якубовича Варвара покинула Россию, улетев за границу. Долгое время свое местонахождение девушка скрывала.
Подписчики наследницы Леонида Аркадьевича решили, что она поддалась антироссийским настроениям и покинула страну навсегда.
Варвара наконец объяснилась, успокоив фанатов.
Девушка отправилась в Узбекистан на отдых. Близкая родственница Якубовича признается, что ее манит восточная культура и она отправилась на чужбину искать вдохновение.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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