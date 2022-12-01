Грушевский рассказал правду о жизни Галкина за границей

Юморист Михаил Грушевский убежден, что Максим Галкин хорохорится, рассказывая о том, как хорошо ему живется на чубине и как отлично его приняли зрители там.

Комик Михаил Грушевский высказался о своем покинувшем Россию коллеге Максиме Галкине.

Юморист убежден, что Галкин переживает драму за границей.

Грушевский убежден, что супруг Аллы Пугачевой только делает вид, что русскоговорящая аудитория за рубежом компенсирует ему потерянное в РФ.

Грушевский считает, что пародист действует, исходя из коммерческого расчета, обслуживая интересы заказчика.