Хабенский подал в суд на дизайнеров своей квартиры за некачественно выполненную работу

Актер Константин Хабенский подал в иск против экс-владельца дизайнерской фирмы Руслана Сауткина на 6 000 000 российских рублей.

Несколько лет назад актер Константин Хабенский начал ремонт в своей квартире, который обошелся ему более, чем в 6 000 000 российских рублей.

Позднее выяснилось, что есть большие вопросы к качеству выполненных работ. После выявления недостатков Хабенский потребовал вернуть средства, обратившись непосредственно в дизайнерскую компанию, но, как оказалось, Сауткин уже не хозяин структуры.

Тогда Хабенский обратился в суд, потребовав выплатить 6 000 000 рублей.