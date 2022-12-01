Хабенский подал в суд на дизайнеров своей квартиры за некачественно выполненную работу
2022-12-01 10:33
Актер Константин Хабенский подал в иск против экс-владельца дизайнерской фирмы Руслана Сауткина на 6 000 000 российских рублей.
Несколько лет назад актер Константин Хабенский начал ремонт в своей квартире, который обошелся ему более, чем в 6 000 000 российских рублей.
Позднее выяснилось, что есть большие вопросы к качеству выполненных работ. После выявления недостатков Хабенский потребовал вернуть средства, обратившись непосредственно в дизайнерскую компанию, но, как оказалось, Сауткин уже не хозяин структуры.
Тогда Хабенский обратился в суд, потребовав выплатить 6 000 000 рублей.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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