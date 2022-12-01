Си Цзиньпин заявил, что Китай не должен вмешиваться в дела других стран
2022-12-01 10:42
Глава Китая заявил, что страна не должна вмешиваться во внутренние дела других стран.
Генеральный секретарь компартии Китайской народной республики Си Цзиньпин высказался внешней политике, которую должен вести Пекин.
По словам Си Цзиньпина, Китай не должен вмешиваться во внутренние дела других государств. Он отметил также, что такого же принципа должна придерживаться и Европа.
"Китай и Европа не должны вмешиваться во внутренние дела друг друга", - заявил Си Цзиньпин.
Опубликовано: Николай Скира
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