Экс-супруг Булановой Радимов спустя 6 лет после развода устроил личную жизнь
2022-12-01 10:47
Бывший муж певицы Татьяны Булановой, советник гендиректора "Зенита" по развитию футбола среди молодежи Вячеслав Радимов спустя 6 лет после расставания с певицей обрел счастье в личной жизни.
Экс-супруг певицы Татьяны, советник гендиректора "Зенита" по развитию футбола среди молодежи, бывший игрок сборной РФ, бывший тренер "Зенита-2" Вячеслав Радимов наконец обрел счастье в личной жизни.
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После развода с Булановой прошло почти 6 лет.
Личная жизнь Радимова не на виду, но журналистам ФАН стало известно, что новую возлюбленную спортсмена зовут Анастасия Кулешова. Она из Питера.
Познакомилась пара в период тренировок сына женщины. Мальчик играет в футбол, а Радимов тренировал его.
Анастасия в разводе.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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