Экс-супруг Булановой Радимов спустя 6 лет после развода устроил личную жизнь

После развода с Булановой прошло почти 6 лет.

Личная жизнь Радимова не на виду, но журналистам ФАН стало известно, что новую возлюбленную спортсмена зовут Анастасия Кулешова. Она из Питера.

Познакомилась пара в период тренировок сына женщины. Мальчик играет в футбол, а Радимов тренировал его.

Анастасия в разводе.