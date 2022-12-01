Экс-супруг Булановой Радимов спустя 6 лет после развода устроил личную жизнь

APS
2022-12-01 10:47

Бывший муж певицы Татьяны Булановой, советник гендиректора "Зенита" по развитию футбола среди молодежи Вячеслав Радимов спустя 6 лет после расставания с певицей обрел счастье в личной жизни.

Экс-супруг певицы Татьяны, советник гендиректора "Зенита" по развитию футбола среди молодежи, бывший игрок сборной РФ, бывший тренер "Зенита-2" Вячеслав Радимов наконец обрел счастье в личной жизни.

  • Изображение статьи

    После развода с Булановой прошло почти 6 лет.

    Личная жизнь Радимова не на виду, но журналистам ФАН стало известно, что новую возлюбленную спортсмена зовут Анастасия Кулешова. Она из Питера.

    Познакомилась пара в период тренировок сына женщины. Мальчик играет в футбол, а Радимов тренировал его.

    Анастасия в разводе.

Опубликовано: Наталья Гончарова