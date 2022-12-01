Женщинам особенно трудно жить в нескольких странах мира

Во многих регионах представительницы слабого пола абсолютно лишены прав и подвергаются насилию.

Большинство пакистанских женщин не может работать: здесь считается, что удел женщины - полностью подчиняться мужу и рожать детей. А 82% из работающих женщин получают в разы меньшую зарплату, чем мужчины.

Большинство иракских семей боятся отдавать девочек в школу, так как по пути туда их похищают и продают в рабство.

В Индии каждые 22 минуты, по официальным данным, совершается преступление в отношении женщин.

В Конго женщины в среднем доживают только до 57 лет, потому что девочки уже с 5 лет начинают тяжело трудиться физически.

В Сомали власть меняется так часто, что в стране нет никакой законности. Поэтому женщины становятся жертвами тех, кто отвоевал власть силой.