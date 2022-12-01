Пресняков пожаловался на проблемы со здоровьем
2022-12-01 11:12
Певец Владимир Пресняков перенес ковид во второй раз. Артист сообщил, что сейчас ковид "маскируется". После болезни звезда сцены не в состоянии был встать с кровати.
Совсем недавно в ресторане "Omega Rooftop" состоялась презентация нового сезона телеканала "РУ.ТВ".
На мероприятии присутствовали многие звезды шоу-бизнеса. Среди знаменитостей был и исполнитель Владимир Пресняков, о плохом состоянии здоровья которого последнее время была уйма информации.
Оказывается, Владимир переболел COVID-19 во 2-ой раз.
На этот раз все начиналось как бронхит, а потом началось воспаление легких. Даже после болезни артист не мог встать с постели еще долгое время.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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