Пресняков пожаловался на проблемы со здоровьем

Певец Владимир Пресняков перенес ковид во второй раз. Артист сообщил, что сейчас ковид "маскируется". После болезни звезда сцены не в состоянии был встать с кровати.

Совсем недавно в ресторане "Omega Rooftop" состоялась презентация нового сезона телеканала "РУ.ТВ".

На мероприятии присутствовали многие звезды шоу-бизнеса. Среди знаменитостей был и исполнитель Владимир Пресняков, о плохом состоянии здоровья которого последнее время была уйма информации.

Оказывается, Владимир переболел COVID-19 во 2-ой раз.

На этот раз все начиналось как бронхит, а потом началось воспаление легких. Даже после болезни артист не мог встать с постели еще долгое время.