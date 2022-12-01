Исчезнувшего в 2020 году китайского миллиардера, основателя Alibaba Джека Ма нашли в Японии

Ма пропал из поля зрения после того, как раскритиковал китайские власти. Как сообщают СМИ, в Токио он посещает в основном частные клубы.

Как сообщает Financial Times, основатель Alibaba Group Джек Ма сегодня живет в Токио. Миллиардер разозлил китайские власти в 2020 году своей критикой и исчез из поля зрения общественности.

Издание пишет, что Ма ведет себя в Токио сдержанно и общается в основном в нескольких частных клубах. Он также проводил время в Японии, посещая горячие источники и горнолыжные курорты в сельской местности со своей семьей. Кроме того, Ма совершал регулярные поездки в США и Израиль.

Внимание к деятельности Ма совпало с стремлением Пекина к «общему процветанию» — концепции, согласно которой богатые должны делиться своим богатством с бедными, чтобы создать более равноправное общество.

Это сказалось на китайских технологических компаниях и компаниях, занимающихся недвижимостью, в результате чего состояние самых богатых людей страны резко упало.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние Ма на пике его карьеры в октябре 2020 года составляло около 61 миллиарда долларов, а сейчас оценивается в 30,7 миллиарда долларов.

Отчасти это связано с тем, что цена акций Alibaba упала примерно на 75% по сравнению с пиком 2020 года. Ма ушел с поста председателя Alibaba в 2019 году. Он по-прежнему входит в совет директоров основанного им фонда Джека Ма.