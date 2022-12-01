Газманов рассказал о традициях Голубых огоньков

Певец Родион Газманов назвал популярность "Голубых огоньков" данью традициям.

Исполнитель Родион Газманов объясняет факт присутствия "Голубых огоньков" в новогодние праздники в эфире тем, что такие передачи нужны людям.

Как только этот формат программ перестанет давать высокие рейтинги, появятся другие.

По мнению Газманова, каналы боятся, изменив традициям, выпустить в эфир другие шоу в Новый год.