Газманов рассказал о традициях Голубых огоньков
2022-12-01 11:20
Певец Родион Газманов назвал популярность "Голубых огоньков" данью традициям.
Исполнитель Родион Газманов объясняет факт присутствия "Голубых огоньков" в новогодние праздники в эфире тем, что такие передачи нужны людям.
Как только этот формат программ перестанет давать высокие рейтинги, появятся другие.
По мнению Газманова, каналы боятся, изменив традициям, выпустить в эфир другие шоу в Новый год.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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