Де Ниро станет президентом в картине Нулевой день

Известный на весь мир актер Роберт Де Ниро сыграет главу государства в политическом триллере "Нулевой день".

Сюжет политического триллера "Нулевой день" пока держится в секрете.

Ни имя режиссера проекта, ни актерский состав не озвучиваются.

Известно лишь то, что главу государства в фильме сыграет знаменитый Роберт Де Ниро.