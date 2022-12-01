Де Ниро станет президентом в картине Нулевой день
2022-12-01 11:32
Известный на весь мир актер Роберт Де Ниро сыграет главу государства в политическом триллере "Нулевой день".
Сюжет политического триллера "Нулевой день" пока держится в секрете.
Ни имя режиссера проекта, ни актерский состав не озвучиваются.
Известно лишь то, что главу государства в фильме сыграет знаменитый Роберт Де Ниро.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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