Основные принципы размещения кухонного гарнитура на маленькой по площади кухне

Правило треугольника: если кухня у вас не может похвастаться большой площадью, важно соблюдать ряд принципов при размещении кухонного гарнитура, чтобы визуально расширить пространство.

При размещении кухонного гарнитура существует зависимость: чем меньше площадь кухни, тем более простой должна быть расстановка компонентов мебели. Если у вас маленькая кухонька (к примеру, в хрущевке), наилучшим вариантом будет поставить все в один ряд. Так вы не будете загромождать и без того скромное пространство.

Существует два основных типа установки кухонь: в форме буквы П и в форме буквы Г. При малой площади специалисты рекомендуют руководствоваться правилом треугольника, которое заключается в следующем.

Треугольник это те объекты на кухни, между которыми вы в процессе готовки будете перемещаться, так или иначе: это раковина, плита и холодильник. Поэтому стоит подумать о том, чтобы расположить их неподалеку друг от друга. Иначе процесс приготовления пищи может стать достаточно дискомфортным.