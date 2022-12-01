Куркова поразила поклонников откровенными фото с отдыха на Бали

Актриса Равшана Куркова отдыхает со своим маленьким сыном на Бали. Артистка делится впечатлениями и фотографиями. Особенно восхищают фанатов снимки знаменитости в купальнике.

Актриса Равшана Куркова в настоящее время находится в отпуске на Бали со своим сыном. Артистка регулярно выкладывает в сеть фото с отдыха.

Куркова демонстрирует, как загорает и купается, играя с маленьким наследником. Фанаты знаменитости умиляются, глядя на малыша.

Особенно порадовал поклонников снимок, где Равшана позирует в зеленом купальнике. Подписчики отмечают пышный бюст звезды экрана.