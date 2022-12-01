Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста развели по суду: обговариваются детали опеки над детьми
2022-12-01 11:42
Модель и светская львица Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст завершили бракоразводный процесс официально.
Накануне источники, близкие к паре, сообщили, что знаменитостям удалось достигнуть приемлемых соглашений в суде относительно раздела общего имущества и опеки над детьми.
По судебному решению Канье Уэст будет обязан выплачивать бывшей супруге 200 тысяч долларов на содержание их общих четверых детей уже, начиная с 30 ноября 2022 года. При этом за обоими родителями сохраняется право проводить равное количество времени с детьми.
Подала на развод первой Ким Кардашьян еще в 2021 году. У знаменитостей два сына Псалм и Сейнт и две дочери Чикаго и Норт.
Опубликовано: Эльза Ли
Медведев заявил о необходимости сохранить нацистские символы с Украины
Лавров обвинил НАТО и США в прямом участии в Украинском конфликте
Евстафьев: Урсула фон дер Ляйен сильно напугала Киев словами о 100 000 погибших украинских военных, поэтому эти слова вырезали
Глава ДНР Пушилин сообщил об обмене пленными с Киевом по формуле «50 на 50»
Макрон заявил о расколе Запада из-за принятого в США закона