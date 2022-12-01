Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста развели по суду: обговариваются детали опеки над детьми

Модель и светская львица Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст завершили бракоразводный процесс официально.

Накануне источники, близкие к паре, сообщили, что знаменитостям удалось достигнуть приемлемых соглашений в суде относительно раздела общего имущества и опеки над детьми.

По судебному решению Канье Уэст будет обязан выплачивать бывшей супруге 200 тысяч долларов на содержание их общих четверых детей уже, начиная с 30 ноября 2022 года. При этом за обоими родителями сохраняется право проводить равное количество времени с детьми.

Подала на развод первой Ким Кардашьян еще в 2021 году. У знаменитостей два сына Псалм и Сейнт и две дочери Чикаго и Норт.