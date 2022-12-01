Материал и стилистику кухни лучше выбирать в зависимости от количества пространства, которым вы располагаете

Массив или современный изящный пластик: выбирать кухонный комплект следует, исходя из особенностей и площади пространства на кухне.

Некоторые люди, столкнувшись лицом к лицу со всем многообразием кухонь, выглядят несколько потерянными. Хочется и того, и того! А ведь еще важно не прогадать. Одна и та же кухонная мебель на картинке в каталоге и в вашей квартире может выглядеть совершенно по-разному.

Об этом стоит помнить. От чего же зависит эта разница? Во-первых, от того, насколько велика площадь помещения, которое отводится на кухню. Понятно, что, если пространства много, тонкая и изящная мебель, выполненная, например, в пластике, может попросту потеряться.

Для обширных пространств лучшим выбором будет кухня из древесного массива. Подойдет и дуб, и орех, и осина. Пространства как раз не хватает. Здесь, чтобы не показаться бедным на собственной кухне лучше будет предпочесть минимализм, как стиль. Тогда наличие изящной кухоньки будет выглядеть, именно, как дань стилю, а не как вынужденная мера.