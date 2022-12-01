В ИТ-секторе Индии в пандемию был нереальный всплеск и рост зарплат, а сейчас пошел резкий спад

По мере ослабления мер по борьбе с COVID-19 в Бангалоре, технологическом центре с 1,5 миллионами ИТ-сотрудников, упал спрос и на сотрудников.

Индийские технические специалисты утроили зарплаты во время пандемии из-за раздутого спроса на таланты. Но технический сектор — особенно образовательно-развлекательный — уже начал испытывать трудности на фоне глобального сокращения.

Худшее может наступить в следующем году, потому что весной прогнозируется всплеск увольнений.

В то время как мир готовился к пандемии, закрывая школы и отправляя рабочих домой в прошлом году, фирмы в Бангалоре, технологическом центре на юге Индии с 1,5 миллионами ИТ-сотрудников, который когда-то называли «всемирным бэк-офисом», нанимали сотрудников.

Это делалось потому, что вырос мировой спрос на цифровые продукты.

«Зарплаты взлетели до небес», — сказал Insider главный коммерческий директор Randstad India Йешаб Гири. Он вспомнил одного кандидата, который ушел с работы с годовой зарплатой в 1,2 миллиона рупий или 14 700 долларов.

По словам Гири, технический работник получил пять предложений от пяти разных компаний и в течение нескольких месяцев договорился о своей годовой зарплате до 3,3 миллиона рупий или 40 400 долларов. Это почти втрое превышает его последнюю зарплату.

«Это были не единичные случаи, — сказал Уддхав Кумар, соучредитель и генеральный директор Lynkit, фирмы, которая предлагает услуги по отслеживанию запасов и цепочек поставок для логистических компаний. - Каждый, кто работал, почти гарантированно получал предложение, вдвое или втрое превышающее его заработок».

Однако стремительно растущий спрос не пережил пандемию. По мере ослабления мер по борьбе с COVID-19 в Индии шел и спад технического бума. В последние месяцы Кремниевая долина в США пережила череду увольнений, и Индия тоже чувствует себя не в своей тарелке.

Согласно данным, собранным Layoffs.fyi, за последние три месяца предложения по заработной плате снижаются, и за последние три месяца в Бангалоре было уволено не менее 3800 сотрудников.