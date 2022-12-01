Муциниеце сумела отлично заработать на расставании с Прилучным, запустив Ютуб-шоу Честный развод
2022-12-01 11:59
Актриса Агата Муциниеце не связывает свой успех с разводом с Павлом Прилучным. Но факт остается фактом. Знаменитость реанимировала свою карьеру после расставания с мужем.
Агата Муцениеце официально рассталась с Павлом Прилучным в 2020 году.
После актриса стала снимать Ютуб-шоу "Честный развод", заработав на разрыве с бывшим.
Агата не скрывает, что проект принес ей отличный доход. Одна реклама в шоу равна оплате 1-ого съемочного дня.
Муцениеце призвала фанатов не связывать ее успех лишь с разводом со звездным супругом.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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