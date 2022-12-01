Муциниеце сумела отлично заработать на расставании с Прилучным, запустив Ютуб-шоу Честный развод

Актриса Агата Муциниеце не связывает свой успех с разводом с Павлом Прилучным. Но факт остается фактом. Знаменитость реанимировала свою карьеру после расставания с мужем.

Агата Муцениеце официально рассталась с Павлом Прилучным в 2020 году.

После актриса стала снимать Ютуб-шоу "Честный развод", заработав на разрыве с бывшим.

Агата не скрывает, что проект принес ей отличный доход. Одна реклама в шоу равна оплате 1-ого съемочного дня.

Муцениеце призвала фанатов не связывать ее успех лишь с разводом со звездным супругом.