Шахназаров раскритиковал Воробей за оскорбление артистов, оставшихся в России

Публицист Михаил Шахназаров раскритиковал юмористку Елену Воробей за то, что та назвала артистов, уехавших за рубеж "приятными и талантливыми людьми", тем самым оскрорбив тех звезд, которые остались на родине.

Михаил Шахназаров в своем Ютуб-шоу "Полный абзац" повторил слова юмористки Елены Воробей о том, что за рубежом собралось много талантливых и приятных артистов.

Как пример артистка назвала Аллу Пугачеву, Максима Галкина, Моргенштерна. Журналист убежден, что таким образом Воробей унизила звезд, оставшихся на родине.

Шахназаров возмутился: "Здесь столько приятных талантливых людей". А там остались так себе?"