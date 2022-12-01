Шахназаров раскритиковал Воробей за оскорбление артистов, оставшихся в России
2022-12-01 12:16
Публицист Михаил Шахназаров раскритиковал юмористку Елену Воробей за то, что та назвала артистов, уехавших за рубеж "приятными и талантливыми людьми", тем самым оскрорбив тех звезд, которые остались на родине.
Михаил Шахназаров в своем Ютуб-шоу "Полный абзац" повторил слова юмористки Елены Воробей о том, что за рубежом собралось много талантливых и приятных артистов.
Как пример артистка назвала Аллу Пугачеву, Максима Галкина, Моргенштерна. Журналист убежден, что таким образом Воробей унизила звезд, оставшихся на родине.
Шахназаров возмутился: "Здесь столько приятных талантливых людей". А там остались так себе?"
Опубликовано: Наталья Гончарова
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