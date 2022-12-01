Гадкин выступит с концертом в американском Санкт-Петербурге 7 марта
2022-12-01 12:33
Юморист Максим Галкин анонсировал свой концерт в американском городе Санкт-Петербурге. Мероприятие состоится 7 марта 2023 года, а цена билета равна почти 200 долларов.
Юморист Мaксим Галкин прибудет в американский город Санкт-Петербург с концертной программой.
Муж Аллы Пугачевой выступит там в марте следующего года в рамках тура по Новому Свету, где представит на суд зрителя новые шутки.
Стоимость билета на концерт пародиста в штате Флорида составляет почти 200 долларов.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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