Гадкин выступит с концертом в американском Санкт-Петербурге 7 марта

Юморист Максим Галкин анонсировал свой концерт в американском городе Санкт-Петербурге. Мероприятие состоится 7 марта 2023 года, а цена билета равна почти 200 долларов.

Юморист Мaксим Галкин прибудет в американский город Санкт-Петербург с концертной программой.

Муж Аллы Пугачевой выступит там в марте следующего года в рамках тура по Новому Свету, где представит на суд зрителя новые шутки.

Стоимость билета на концерт пародиста в штате Флорида составляет почти 200 долларов.