Баста поделился планами по поводу эмиграции за границу в шоу Ивлеевой
2022-12-01 13:16
Рэпер Баста стал участником обновленного шоу Насти Ивлеевой, где честно рассказал о своих планах по поводу своей эмиграции из России.
Василий Вакуленко (Баста) признался, что, когда начался массовый отъезд артистов за рубеж, он также задумывался об эмиграции, о чем музыкант рассказал в эфире обновленного шоу Насти Ивлеевой.
Дальше разговоров дело не пошло. Вакуленко признался, что категорически против отъезда из страны была его супруга Елена Пинская, с которой он живет уже 13 лет и растит дочерей.
Баста также рассказал, что не вправе был бросать людей, которые у него работают. Они бы остались не удел.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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