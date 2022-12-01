Баста поделился планами по поводу эмиграции за границу в шоу Ивлеевой

Рэпер Баста стал участником обновленного шоу Насти Ивлеевой, где честно рассказал о своих планах по поводу своей эмиграции из России.

Василий Вакуленко (Баста) признался, что, когда начался массовый отъезд артистов за рубеж, он также задумывался об эмиграции, о чем музыкант рассказал в эфире обновленного шоу Насти Ивлеевой.

Дальше разговоров дело не пошло. Вакуленко признался, что категорически против отъезда из страны была его супруга Елена Пинская, с которой он живет уже 13 лет и растит дочерей.

Баста также рассказал, что не вправе был бросать людей, которые у него работают. Они бы остались не удел.