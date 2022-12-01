Манукян довел Айзу до истерики своим поступком на шоу Наследники и самозванцы
2022-12-01 13:32
Блогер Давид Манукян довел свою коллегу Айзу Анохину до истерики. Она обвинила Манукяна в подлости.
На съемках проекта "Наследники и самозванцы" разгорелся жуткий скандал, участником которого стал блогер Давид Манукян. Айза Анохина назвала его предателем.
Айза утверждает, что Манукян и Наташа Гасанова действовали сообща. Когда все участники играли только, когда их снимали, то эта парочка продолжала обманывать всех и при выключенных камерах.
Предательство коллег по проекту сильно ранило Айзу и она рыдала без умолку.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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