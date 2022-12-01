Войска РФ поразили три пункта дислокации иностранных наемников ВСУ
2022-12-01 13:42
Минобороны России сообщило о ходе специальное военной операции на территории Украины.
Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков рассказал об ударах по объектам в Украине.
По словам Конашенкова, в ходе проведения СВО были поражены три места дислокации иностранных бойцов Вооруженных сил Украины.
"Поражены 3 пункта дислокации иностранных наёмников у Славянска в ДНР", - приводит телеграм-канал РЕН ТВ заявление Конашенкова.
Опубликовано: Николай Скира
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