Войска РФ поразили три пункта дислокации иностранных наемников ВСУ

Минобороны России сообщило о ходе специальное военной операции на территории Украины.

Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков рассказал об ударах по объектам в Украине.

По словам Конашенкова, в ходе проведения СВО были поражены три места дислокации иностранных бойцов Вооруженных сил Украины.

"Поражены 3 пункта дислокации иностранных наёмников у Славянска в ДНР", - приводит телеграм-канал РЕН ТВ заявление Конашенкова.