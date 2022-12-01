Киркоров подарил своей дочере Алле-Виктории на день рождения сережки из новой коллекции Louis Vuitton

APS
2022-12-01 13:47

Филипп Киркоров решил побаловать свою дочь Аллу-Викторию в ее день рождения. Он подарил 11-летней девочке дорогущие сережки из новой коллекции "Louis Vuitton".

Филипп Киркоров преподнес в честь 11-летия своей дочке Алле-Виктории дорогостоящий подарок. Отец подарил дочери серьги "Louis Vuitton" из новой коллекции.

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    Артист тепло поздравил дочь в социальных сетях. 

    Исполнитель разместил ролик в сети, где показал, как преподносит девочке подарок.

Опубликовано: Наталья Гончарова