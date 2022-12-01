Киркоров подарил своей дочере Алле-Виктории на день рождения сережки из новой коллекции Louis Vuitton
2022-12-01 13:47
Филипп Киркоров решил побаловать свою дочь Аллу-Викторию в ее день рождения. Он подарил 11-летней девочке дорогущие сережки из новой коллекции "Louis Vuitton".
Филипп Киркоров преподнес в честь 11-летия своей дочке Алле-Виктории дорогостоящий подарок. Отец подарил дочери серьги "Louis Vuitton" из новой коллекции.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Медведев заявил о необходимости сохранить нацистские символы с Украины
Лавров обвинил НАТО и США в прямом участии в Украинском конфликте
Евстафьев: Урсула фон дер Ляйен сильно напугала Киев словами о 100 000 погибших украинских военных, поэтому эти слова вырезали
Глава ДНР Пушилин сообщил об обмене пленными с Киевом по формуле «50 на 50»
Макрон заявил о расколе Запада из-за принятого в США закона