Киркоров подарил своей дочере Алле-Виктории на день рождения сережки из новой коллекции Louis Vuitton

Филипп Киркоров решил побаловать свою дочь Аллу-Викторию в ее день рождения. Он подарил 11-летней девочке дорогущие сережки из новой коллекции "Louis Vuitton".

Филипп Киркоров преподнес в честь 11-летия своей дочке Алле-Виктории дорогостоящий подарок. Отец подарил дочери серьги "Louis Vuitton" из новой коллекции.