МО РФ: российская армия освободила населённый пункт Андреевка, уничтожив 40 бойцов ВСУ

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что служащие российской армии полностью освободили населённый пункт Андреевка, уничтожив не менее 40 украинских бойцов.

В субботу, 1 декабря 2022 года, заместитель начальника и начальник Управления пресс-службы и информации МО РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга российского оборонного ведомства сообщил о том, что в результате активных наступательных действий армии России на Донецком участке фронта был полностью освобождён посёлок городского типа Андреевка.

Конашенков уточнил, что при освобождении Андреевки было уничтожено свыше сорока единиц личного состава, два танка и пять боевых бронированных машин Вооружённых сил Украины.