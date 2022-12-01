Минобороны РФ: российские солдаты ликвидировали 60 бойцов ВСУ на Купянском направлении

В российском оборонном ведомстве сообщил об уничтожении служащими ВС РФ более 60 бойцов ВСУ на Купянском участке фронта.

1 декабря российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны России сообщил о том, что на Купянском направлении фронта за минувшие сутки спецоперации солдаты ВС РФ ликвидировали не менее шестидесяти единиц живой силы ВСУ.

Конашенков добавил, что на данном участке фронта российские солдаты также уничтожили шесть танков, пять боевых бронированных машин и четыре бронеавтомобиля украинской стороны.