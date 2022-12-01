Лукашенко поручил отслеживать признаки подготовки нападения на Беларусь
2022-12-01 13:58
Александр Лукашенко провёл рабочее совещание с представителями силового блока страны, отдав им ряд поручений.
1 декабря Александр Лукашенко поучаствовал в рабочем совещании с высокопоставленными сотрудниками силового блока Республики Беларусь, где публично заявил, что военные и правоохранители обязаны извлекать опыт из происходящего по периметру белорусского государства, в частности из событий на территории Украины.
Также Лукашенко сообщил об острой необходимости отслеживать признаки подготовки соседних стран к полномасштабному военному нападению на Беларусь.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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