Лукашенко поручил отслеживать признаки подготовки нападения на Беларусь

Александр Лукашенко провёл рабочее совещание с представителями силового блока страны, отдав им ряд поручений.

1 декабря Александр Лукашенко поучаствовал в рабочем совещании с высокопоставленными сотрудниками силового блока Республики Беларусь, где публично заявил, что военные и правоохранители обязаны извлекать опыт из происходящего по периметру белорусского государства, в частности из событий на территории Украины.

Также Лукашенко сообщил об острой необходимости отслеживать признаки подготовки соседних стран к полномасштабному военному нападению на Беларусь.