ВС РФ отразили атаки ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка
2022-12-01 14:02
В Минобороны РФ рассказали, что российская армия отразила все провальные атаки украинских военных в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка ДНР.
1 декабря представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в пресс-релизе сообщил о том, что на Купянском участке фронта за прошедшие сутки спецоперации бойцы Вооружённых сил Украины предприняли несколько безуспешных попыток контратаковать позиции ВС РФ.
Конашенков пояснил, что провальные попытки украинской армии поразить позиции российских войск в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка ДНР закончились потерями 30 единиц личного состава, 4 боевых машин пехоты и 3 пикапов ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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